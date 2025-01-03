أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في المحلات

أسعار الفضة اليوم.. شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025, ليسجل سعر جرام الفضة عيار 925 الأكثر شيوعًا نحو 49.37 جنيهًا.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 3 يناير 2024, وفقًا لمنصة “جولد برايس”, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر أونصة الفضة 1,661.72 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 53.32 جنيهًا مصريًا.

حدد سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 51.13 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 إلى 49.37 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 48.03 جنيهًا مصريًا.

حدد سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 42.70 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 880 46.97 جنيهًا مصريًا.

أسعار سبائك الفضة في مصر

بلغ سعر أونصة الفضة الجديدة 2,193.47 جنيهًا، بينما بلغ سعر أونصة الفضة لإعادة البيع 1,651.23 جنيهًا.

حدد سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا جديدة 3,512.74 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا لإعادة البيع 2,654.43 جنيهًا.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام جديدة 6,998.77 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام لإعادة البيع 5,308.85 جنيهًا.

حدد سعر سبيكة الفضة 200 جرام جديدة 13,356.43 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام لإعادة البيع 10,617.70 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا جديدة 16,428.41 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا لإعادة البيع 13,272.13 جنيهًا.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام جديدة 32,536.26 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الفضة 500 جرام لإعادة البيع 26,544.26 جنيهًا.

حدد سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جديدة 64,110.87 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو لإعادة البيع 53,088.52 جنيهًا.

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