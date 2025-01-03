أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 في المحلات
أسعار الفضة اليوم.. شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2025, ليسجل سعر جرام الفضة عيار 925 الأكثر شيوعًا نحو 49.37 جنيهًا.
أسعار الفضة والسبائك اليوم
تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 3 يناير 2024, وفقًا لمنصة “جولد برايس”, وجاءت الأسعار كالتالي:
- سجل سعر أونصة الفضة 1,661.72 جنيهًا مصريًا.
- بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 53.32 جنيهًا مصريًا.
- حدد سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 51.13 جنيهًا مصريًا.
- وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 إلى 49.37 جنيهًا مصريًا.
- سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 48.03 جنيهًا مصريًا.
- حدد سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 42.70 جنيهًا مصريًا.
- بلغ سعر جرام الفضة عيار 880 46.97 جنيهًا مصريًا.
أسعار سبائك الفضة في مصر
- بلغ سعر أونصة الفضة الجديدة 2,193.47 جنيهًا، بينما بلغ سعر أونصة الفضة لإعادة البيع 1,651.23 جنيهًا.
- حدد سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا جديدة 3,512.74 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا لإعادة البيع 2,654.43 جنيهًا.
- سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام جديدة 6,998.77 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام لإعادة البيع 5,308.85 جنيهًا.
- حدد سعر سبيكة الفضة 200 جرام جديدة 13,356.43 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام لإعادة البيع 10,617.70 جنيهًا.
- بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا جديدة 16,428.41 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا لإعادة البيع 13,272.13 جنيهًا.
- سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام جديدة 32,536.26 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة الفضة 500 جرام لإعادة البيع 26,544.26 جنيهًا.
- حدد سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جديدة 64,110.87 جنيهًا، بينما سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو لإعادة البيع 53,088.52 جنيهًا.
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