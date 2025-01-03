أدعية مستجابة للطلاب قبل دخول الامتحان.. رددها لينشرح صدرك

أدعية مستجابة للطلاب قبل دخول الامتحان.. لم يرد في السنة النبوية ما يشير إلى أدعية معينة للطلاب لترديدها قبل دخول الامتحانات، ولكن يجوز يستحب للطلبة عند مرورهم بأمر يقلقهم أو يصعب عليهم التضرع إلى الله سبحان وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية لتيسير الأمور الصعبة وشرح الصدر.

ويستعرض الموجز في السطور التالية عدد من أدعية مستجابة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب للمسلم ترديدها إذا وجد صعوبة أو شعر بخوف من أي شيء.

أدعية مستجابة للطلاب قبل دخول الامتحان

أدعية مستجابة للطلاب قبل الامتحانات

وقبل أن نشرع في ذكر الأدعية يجب على الطلاب التضرب إلى الله يقينًا بأنه يسمعهم ويستجيب لهم ويؤمنوا بقوله تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ).

أدعية مستجابة للطلاب قبل دخول الامتحان

ومن أدعية مستجابة للطلاب قبل دخول الامتحان الآتي:

- يا حي ياقيوم برحتمك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقيل أن هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة لفاطمة رضي الله عنها.

- قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. رواه ابن حبان.

- قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه البخاري وغيره.

- ومن الأدعية النافعة في كل شيء دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ـ فقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لا يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له.



- ويستحب للمسلم أن يدعو الله كذلك بما يشاء من أدعية تلامس قلبه ويستشعر فيها بأنه أقرب إلى الله جلا وعلا مثل:

- رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

- اللهم علمني ما ينفعني.

- اللهم وكلت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوّضت أمري إليك.

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