جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول أدبي وعلمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية عبر صفحاتها الرسمية على “الفيسبوك” حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول حيث أكدت المديرية التعليمية بالقاهرة أن قرار رقم 138 سيطبق على امتحانات الترم الأول والتي يوضع فيها الامتحانات من قبل توجيه المادة وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لامتحانات الدمج وفقًا للقرار 252.

جدول امتحانات تانية ثانوي

جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول أدبي

حددت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول للشعبة الأدبية والعلمية مما يتماشى الجدول مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي للعام2024-2025وجدول الشعبة الأدبية كالتالي:

يوم السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير 2025 امتحان الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير 2025 امتحان الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان التاريخ.

يوم الخميس 16 يناير 2025 امتحان علم النفس.

جدول امتحانات تانية ثانوي

جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول علمي

أوضحت المديرية التعليمية بمحافظة القاهرة جدول امتحانات تانية ثانوي 2025 الترم الأول للشعبة العلمية حيث شددت على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مشيرة إلى أن الامتحانات ستكون ورقية فقط للمدارس الخاصة والخدمات والمنازل، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع والجدول كالتالي:

يوم السبت 11 يناير 2025 امتحان اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير 2025 امتحان الرياضيات البحتة والتطبيقية.

يوم الاثنين 13 يناير 2025 امتحان الكيمياء.

يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأربعاء 15 يناير 2025 امتحان الفيزياء.

يوم الخميس 16 يناير 2025 امتحان الأحياء.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي

تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 بالمديريات التعليمية في جميع المحافظات يوم السبت الموافق 11 يناير إلى يوم 16 يناير 2025.

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