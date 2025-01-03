تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات.. تابع المباريات المشفرة بكل سهولة

مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد.. تعد قناة الجزائرية الأرضية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، حيث نجحت في جذب ملايين المشاهدين بفضل حقوق بثها الحصرية لأهم البطولات القارية والدولية.

ولهذا يبحث الكثيرون حاليًا عن تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، خاصة وأنها توفر تجربة مشاهدة مميزة لعشاق كرة القدم، بما يشمل مباريات المنتخبات والأندية الكبرى.

ويستعرض الموجز تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وكيفية ضبط القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد، بالإضافة إلى خطوات فك الشفرة لمتابعة المباريات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات



ويمكنك استقبال قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل جهاز الاستقبال والتأكد من اتصاله بالتلفاز.

2. باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر "القائمة" (Menu).

3. اختر "إعدادات القنوات" أو "قائمة البحث عن القنوات".

4. اضغط على خيار "إضافة تردد جديد".

5. أدخل التردد التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

6. اضغط على خيار "بحث" أو "Scan" لبدء البحث عن القنوات.

7. بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة الجزائرية الأرضية في قائمة القنوات. قم بحفظها للوصول السريع لاحقًا.



فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

لمشاهدة المباريات المشفرة على القناة، عليك إدخال الشفرة المخصصة باتباع الخطوات التالية:

1. حدد قناة الجزائرية الأرضية من قائمة القنوات.

2. باستخدام جهاز التحكم عن بعد، أدخل الشفرة: 1100001100000000.

3. بعد إدخال الشفرة، ستتمكن من مشاهدة المباريات والمحتوى المباشر.

النادي الاهلي

ضبط قناة الجزائرية الأرضية على هوت بيرد

يمكن لمتابعي القمر الصناعي هوت بيرد استقبال قناة الجزائرية الأرضية بسهولة وفق التفاصيل التالية:

التردد: 12577

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

جودة البث: SD (قياسية)

خطوات فك شفرة قناة الجزائرية على هوت بيرد

بعد تثبيت القناة على هوت بيرد، يجب فك الشفرة باستخدام الخطوات التالية:

1. باستخدام جهاز التحكم عن بعد، اضغط على زر "القائمة".

2. اختر "الإعدادات".

3. أدخل الرقم السري الافتراضي لجهاز الاستقبال (0000 أو 1111).

4. أدخل رمز فك الشفرة الخاص بالقناة: 1100001100000000.

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