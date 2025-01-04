سعر اليورو اليوم السبت 4 يناير 2024.. تزامنًا مع عطلة البنوك

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 4 يناير 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم السبت 4 يناير 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

52.3918 جنيهًا للشراء.

52.5439 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

52.2568 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

52.3025 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

52.308 جنيهًا للشراء.

52.7518 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

52.1303 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

52.30 جنيهًا للشراء.

52.72 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سعر اليورو اليوم

52.49 جنيهًا للشراء.

52.73 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

52.3126 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

52.3025 جنيهًا للشراء.

52.7359 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

52.3025 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

52.328 جنيهًا للشراء.

52.7311 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

52.3177 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

52.3177 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

52.3177 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

52.0561 جنيهًا للشراء.

52.7207 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

52.1231 جنيهًا للشراء.

52.6712 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

52.5577 جنيهًا للشراء.

52.8037 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا:

سعر اليورو اليوم الأحد 22-12-2024 في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك