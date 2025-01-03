بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي السوبر الإيطالي 33 دقيقة (1-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر تفاصيل بث مباشر لمباراة يوفنتوس ضد ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة 3 يناير الجاري.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان

شاهد ماتش يوفنتوس ضد ميلان

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة التي لا تقبل القسمة علي اثنين للوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر ماتش يوفنتوس ضد ميلان ببطولة كأس السوبر الإيطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان ببطولة كأس السوبر الإيطالي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش يوفنتوس ضد ميلان

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد ميلان، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

د33.. يوفنتوس يحافظ علي تقدمه أمام ميلان بهدف

د21.. يلدز يسجل الهدف الأول لفريق يوفنتوس

د20.. هجمات متبادلة بين الفريقين دون أهداف

د11.. تعادل سلبي بين الفريقين

د1..انطلاق المباراة

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد ميلان

شاهد مباراة يوفنتوس ضد ميلان

يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ميلان، ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

يوفنتوس ضد ميلان

مشاهدة ماتش يوفنتوس ضد ميلان

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

من المتوقع أن يضم تشكيل يوفنتوس ضد ميلان العناصر التالية:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، بيير كالولو.

خط الوسط: ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينيرز.

خط الهجوم: صامويل مبانجولا، دوسان فلاهوفيتش، فرانسيسكو كونسيساو.

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق ميلان أمام يوفنتوس الدفع بالأسماء الآتية:

حراسة المرمي: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليكس خيمينيز

خط الوسط: يوسف فوفانا - فيليبو تيراتشيانو - صامويل شوكويزي

خط الهجوم: تيجاني ريندرز - رفاييل لياو - تامي أبراهام

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