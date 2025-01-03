أحمد العوضي يواجه منتقديه: "محدش يعرف همومك الحقيقية والجنة هي الكمال الوحيد"

حرص الفنان أحمد العوضي على التواصل مع جمهوره مرة أخرى، بعد بثه المباشر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث قام بالأمس بفتح بث مباشر مرة أخرى ليرد على عدة انتقادات.

يرصد الموجز البث المباشر الأخير بالأمس للفنان أحمد العوضي في الساعات الماضية.

أحمد العوضي

رسالة أحمد العوضي للجمهور

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة مؤثرة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، تطرق فيها إلى ضرورة عدم الحكم على الناس من مظهرهم، مؤكدًا أن المظهر الخارجي لا يعكس حقيقة الشخصية.

كما تحدث أحمد العوضي عن فلسفته في التعامل مع الحياة ومواجهة الصعوبات.

كما نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أشار فيه إلى خطأ الحكم على الناس بناءً على مظهرهم الخارجي، قائلًا : "أنت لو نازل تجيب حاجة من الكشك بتلبس هدوم حلوة علشان منظرك قدام الناس، لكن هل ده بيعكس حقيقتك؟"، موضحًا أن كثيرًا من الناس ينشغلون بالمظاهر دون معرفة الحقيقة الكاملة للأشخاص وما يعانون منه داخليًا.

وأضاف: "متحكمش باللي قدامك لأن كل واحد بينام مهموم، والجنة بس هي اللي فيها كل حاجة كاملة لكن الدنيا مكان ينقصك فيه شيء لتظل تتقرب إلى الله".

رد حاسم على الانتقادات

في ظهور آخر، انفعل العوضي أثناء رده على اتهامات الجمهور بتكرار أدواره في الأعمال الفنية، وأكد أنه لا يلتفت لمثل هذه الانتقادات، قائلًا: "الفترة الأخيرة كله بيتكلم عن تكرار أدواري يا جدع هو عرب السويركي زي الخديوي؟ أنا في آخر 4 سنين باخد جوائز أحسن ممثل ومش شايف حد منكم".

أحمد العوضي

أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل رمضان 2025

وفي سياق آخر، استعد أحمد العوضي لموسم رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان "فهد البطل"يتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يجسد العوضي شخصية صعيدية في المسلسل الذي يضم نخبة من الفنانين منهم كارولين عزمي، ميرنا نور الدين، وعصام السقا والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن المتوقع أن يحقق نسب مشاهدات كبيرة بفضل القاعدة الجماهيرية الواسعة للعوضي.



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