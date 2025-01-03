بعد زيارته للمملكة العربية السعودية الشيباني يتعهد بتأسيس حكومة تشاركية

قال وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، الجمعة، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير .





دعم كبير ولقاءات مثمرة

جاء ذلك ضمن سلسلة منشورات له على حسابه عبر منصة "إكس"، عبّر الشيباني عن عميق شكره "للمملكة العربية السعودية ووزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الإستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الإستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".

وأضاف: "نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية إقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الإستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وتابع: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والإستقرار وتحقق الإزدهار إلى جانب الدول العربية".

والأربعاء، بدأ الشيباني زيارة إلى السعودية رافقه خلالها وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الإستخبارات العامة أنس خطاب.

وتعد هذه الزيارة الأولى للوزير الشيباني، بعد تشكيل حكومة تصريف الأعمال في بلاده، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.



دعم كامل ولقاءات مثمرة

بدوره فقد جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة وإستقرارها بما يصون سيادتها و إستقلالها ووحدة أراضيها.

وأضافت: "ناقش الجانبان، سبل دعم كل ما يسهم في تحقيق المستقبل الزاهر الذي يسوده الأمن والاستقرار والرخاء لسوريا وشعبهاالشقيق".

كما تطرقا الوزيران إلى العديد من الموضوعات التي تهدف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعهاالطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

وحضر مراسم الإستقبال، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسيةالسفير سعود الساطي، والسفير فيصل المجفل.

وفي ذات السياق أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بلقاء الشيباني في تغريدة على حسابه الرسمي فيمنصة "إكس": "عقدت لقاءً مثمرًا مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز الإستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".

وأضاف: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن وإستقرار سوريا ووحدة أراضيها".

وتابع: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب".

وأكد أنه "آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق.

و أختتم : "حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".

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