جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، نحو جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4-1-2025 في أبرز البطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد / 2:30 مساء.

-إيفرتون ضد بورنموث / الخامسة مساء.

-أستون فيلان ضد ليستر سيتي / 5:00 مساء.

-تشيلسي ضد كريستال بالاس / الخامسة مساء.

-مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد / 5:00 مساء.

-ساوثهامبتون ضد برينتفورد / الخامسة مساء,

-أرسنال ضد برايتون / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

-مازيمبي ضد يانج أفريكانز / الثالثة عصرًا.

-ستاد أبيدجان ضد أورلاندو بايرتس / السادسة مساء.

-مانيما ضد الجيش الملكي / التاسعة مساء.

-الرجاء ضد صن داونز / 9:00 مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم

-الإسماعيلي ضد طنطا / الثانية والنصف ظهرًا.

-بترول أسيوط ضد البنك الأهلي / 2:30 مساء.

-منتخب السويس ضد سموحة / الخامسة والنصف مساء.

-سيراميكا كيلوباترا ضد لافينا / 5:30 مساء.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي اليوم

-عمان ضد البحرين / السادسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-إمبولي ضد فينيستيا / الرابعة عصرًا.

-نابولي ضد فيورنتينا / السابعة مساء.

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

-ستاد ريمس ضد سانت إيتيان / السادسة مساء.

-ليل الفرنسي ضد نانت / الثامنة مساء.

-أولمبيك ليون ضد مونبيليه / العاشرة مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054

الاستقطاب- أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر اليوم

و تنقل مباريات كأس مصر اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: "V".

ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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