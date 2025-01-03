أبرز الهواتف التي تصنع في مصر..شركات عالمية تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي

تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة عبر المنافذ المختلفة من خلال تطبيق منظومة حوكمة جديدة تهدف إلى تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المحلي .

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

وفي هذا الإطار،أطلقت الحكومة تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المحمولة غير الشخصية القادمة من الخارج، وذلك ضمن جهودها المكثفة لمكافحة التهريب وتعزيز استقرار السوق.

ويهدف إلى ضبط حركة الهواتف المحمولة ومنع دخول الأجهزة المهربة، وهو خطوة هامة نحو تقنين دخول هذه الأجهزة إلى السوق المصري، مما يساعد في حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة. في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تبني استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي لهذه الأجهزة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد المصري.

تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة

سعت الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتبنت الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة الهواتف المحمولة المحلية ، وتتضمن هذه الاستراتيجية جذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر، من خلال إقامة مصانع محلية لتصنيع الهواتف المحمولة.

الهواتف التي صنعت في مصر؟

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت العديد من الشركات العالمية في إقامة مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا. ومن أبرز الشركات التي أسست مصانع في مصر:

شاومي (Xiaomi):

بدأت شركة شاومي في تصنيع هواتفها في مصر، مما يعكس رغبتها في تلبية احتياجات السوق المصري والإقليمي. وتهدف الشركة إلى تعزيز وجودها في السوق من خلال الإنتاج المحلي.

نوكيا (Nokia):

بعد فترة طويلة من الانقطاع، عادت نوكيا لتصنيع هواتفها في مصر من خلال شراكتها مع شركات محلية، وتستهدف الشركة السوق المصري والأسواق المجاورة، وذلك من خلال إنتاج مجموعة من الهواتف الذكية والهواتف التقليدية.

إينفينكس (Infinix):

تقوم شركة إينفينكس بتصنيع هواتفها في مصر، حيث تركز على توفير هواتف ذات جودة عالية وأسعار منافسة، الشركة تشهد نموًا ملحوظًا في مصر بسبب توافر المنتجات بأسعار مناسبة لشرائح واسعة من المواطنين.

مايكروماكس (Micromax):

قامت شركة مايكروماكس بإقامة مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تقدم مجموعة من الهواتف ذات المواصفات الجيدة بأسعار معقولة للمستهلكين في السوق المحلي.

تصنيع موبايل سامسونج في مصر

يتم تصنيع هواتف سامسونج في مصر، وتمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، والذي يعد أحد أبرز المصانع المخصصة لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر.

ويساهم المصنع في تغطية احتياجات السوق المحلي من هواتف سامسونج، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويساعد في تخفيض فاتورة الاستيراد.

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رابط تحميل تطبيق تليفوني telephony وطريقة الاستخدام





