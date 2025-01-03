مايك جونسون ينتزع لقب رئيس الكونجرس الأمريكي لولاية ثانية

إستطاع السيناتور الجمهوري “مايك جونسون” أن يتنزع لقب رئيس مجلس النواب الأمريكي لولاية ثانية في الجولة الأولى من التصويت بعدما كان في طريقه لتلقي الهزيمة التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .

المناهضون للحزب الجمهوري كانوا سبب الفوز

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فقد فاز جونسون بـ218 صوتا بعد أن حول منتقدو الحزب الجمهوري الرئيسيون دفة تصويتهم لدعم جونسون في اللحظة الأخيرة .

بعدما كان يستعد لتلقي الهزيمة الموجعة حيث فشل جونسون خلال جولة التصويت الأولي بنداء الأسماء، في الحصول على ثلاثة أصوات إنشقت عن الحزب الجمهوري، وهو الأمر الذي أضعف حظوظه إذ لم يكن إمكانه أن يتحمل سوى إنشقاق صوت واحد من الحزب الجمهوري .

حيث أدلى توماس ماسي بصوته لصالح توم إيمر وأدلى رالف نورمان بصوته لصالح جيم جوردان في حين أدلى كيث سيلف بصوته لصالح بايرون دونالدز.

ولكن بعد أن أدلى جميع الأعضاء بأصواتهم ، تم ترك التصويت مفتوحًا لفترة طويلة من الوقت في إشارة إلى أنه لم يتم إغلاقه رسميا، حيث عمل جونسون على تأمين الأصوات، حيث إنقلب سيلف ونورمان بأصواتهما لدعم جونسون.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون لشبكة CNN إنه "مستعد للعمل" بعد حصوله على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس المجلس.

دعم رئاسي وإعلان فوز مبكر

بدوره فقد توقع النائب الجمهوري مات جايتز إعادة إنتخاب رئيس مجلس النواب "مايك جونسون" زعيمًا لمجلس النواب في جولة الإقتراع الأولى.

وذلك في منشور له عبر حسابه على منصة إكس جاء فيه : “سيتم إنتخاب مايك جونسون رئيسًا اليوم في التصويت الأول.

وأضاف: “قد يحب الناس ذلك أو يكرهونه أنا فقط أنقل الأخبار.”

يذكر أن جايتز هو من قاد عملية الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب السابق "كيفين مكارثي" .

بدوره فقد أكد الرئيس المنتخب " دونالد ترامب " دعمه لجونسون في منشور له على حسابه عبر منصته Truth social جاء فيه : "حظًا سعيدًا اليوم لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو رجل رائع يتمتع بقدرات كبيرة، وهو قريب جدًا من الحصول على دعم بنسبة 100٪.

إن فوز مايك اليوم سيكون فوزًا كبيرًا للحزب الجمهوري، واعترافًا آخر بانتخاباتنا الرئاسية الأكثر أهمية على مدار 129 عامًا!! - تأكيداً كبيراً بالفعل لنجعل أمريكا دولة عظيمة مجدداً !" .

من هو مايك جونسون

هو محامي ومقدم برامج إذاعية وصحفي وسياسي أمريكي، ولد في 30 يناير 1972 في الولايات المتحدة. حزبياً، نشط في الحزب الجمهوري.

وقد فاز في إنتخابات مجلس النواب الأمريكي 2016 ‏، حيث أنتخب عضو مجلس النواب الأمريكي عن دائرة الدائرة الانتخابية الرابعة للويزيانا ‏ وقد انضم خلال فترته النيابية ‏ (3 يناير 2017 – 3 يناير 2019) للكتلة البرلمانية الحزب الجمهوري .

وتولى منصب رئيس مجلس النواب في مايو من عام 2023 بعد الإطاحة بسلفه كيفن مكارثي

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