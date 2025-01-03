ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالفوز علي يوفنتوس 2-1

انتهت مباراة فريق يوفنتوس ضد ميلان، بفوز الميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، للموسم الجاري 2024-2025.

وبهذا الفوز يتأهل فريق أي سي ميلان لمواجهة نظيره فريق إنتر ميلان في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري، وكان إنتر ميلان قد تجاوز عقبة أتالانتا بثنائية في نصف نهائي البطولة.

موعد مواجهة يوفنتوس ضد ميلان

انطلقت مباراة يوفنتوس ضد ميلان، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير الجاري، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

مشاهدة قمة يوفنتوس ضد ميلان

تن نقل قمة فريق يوفنتوس ضد نظيره فريق أي سي ميلان، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، عبر شاشة قناة AD SPORTS 2 HD.

يوفنتوس ضد ميلان

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

يرصد "الموجز" تشكيل يوفنتوس ضد ميلان والذي يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: دي جريجوريو

خط الدفاع: سافونا، كالولو، جاتي، ماكيني.

خط الوسط: لوكاتيلي، تورام، كوبمينرز

خط الهجوم: مبانجولا، يلدز، فلاهوفيتش

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

يشهد تشكيل فريق ميلان ضد نظيره فريق يوفنتوس الدفع بالأسماء الآتية:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: إيمرسون، توموري، ثياو، هيرنانديز

خط الوسط: فوفانا، ريندرز، بن ناصر.

خط الهجوم: موراتا، خيمينيز، بولسيتش.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في نهائي السوبر الإيطالي

يلتقي فريق إنتر ميلان ضد نظيره فريق أي سي ميلان في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي، والمقررة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري،وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وعند الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تأهل إنتر ميلان للمباراة النهائية عقب تجاوز عقبة فريق أتالانتا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس 3 يناير الجاري في نصف نهائي البطولة، بينما تأهل فريق أي سي ميلان بالفوز علي يوفنتوس 2-1.

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