ريال مدريد يقتنص صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه المثير على فالنسيا

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهته أمام نظيره فالنسيا، لصالحه، وتمكن من التربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

تواجه فريق ريال مدريد مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

خاض الفريق الملكي هذا اللقاء، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني من غريمه أتلتيكو مدريد، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

ونجح فريق ريال مدريد في خطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما فاز على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمعهما على ملعب ميستايا.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وأحرز فالنسيا هدفه الوحيد في شباك ريال مدريد اليوم، في الدقيقة 27، عن طريق نجمه هوجو دورو.

وكثف الملكي جهوده للعودة إلى المباراة، وتمكن بالفعل من أحراز هدف التعادل في الدقيقة 85 الذي سجله البديل المخضرم لوكا مودريتش.

وذلك قبل أن يسجل جود بيلينجهام هدف فوز الملكي في هذه الريمونتادا النارية، خلال الدقيقة 95.

وشهدت هذه المباراة أيضًا، طرد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد في الدقيقة 79.

وانتهت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بفوز المرينجي بنتيجة 2-1، ليخطف الملكي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى النقطة 43.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

1. نادي ريال مدريد - 43 نقطة.

2.أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

3.برشلونة - 38 نقطة.

4.أتلتيك بلباو - 36 نقطة.

5.فياريال - 30 نقطة.

6.مايوركا - 30 نقطة.

7.ريال سوسيداد - 25 نقطة.

8.جيرونا - 25 نقطة.

9.ريال بيتيس - 25 نقطة.

10.أوساسونا - 25 نقطة.

11.سيلتا فيجو - 24 نقطة.

12.رايو فايكانو - 22 نقطة.

13.لاس بالماس - 22 نقطة.

14.إشبيلية - 22 نقطة.

15.ليجانيس - 18 نقطة.

16.ألافيس - 17 نقطة.

17.خيتافي - 16 نقطة.

18.إسبانيول - 15 نقطة.

19.فالنسيا - 12 نقطة.

20. بلد الوليد - 12 نقطة.

اقرأ أيضًا:

تصريح صادم من محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول.. هل اقترب الرحيل؟

عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي بـ 50 مليون يورو.. تقارير تفجرها