قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفيدرالية

مباراة الزمالك والمصري.. يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي المصري البورسعيدي الذي يقوده علي ماهر ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق فريق الزمالك الفوز في مباراته الماضية بالجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية على منافسه نادي المصري البورسعيدي بهدف دون رد على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد المصري

وستبدأ صافرة لقاء فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام منافسه نادي المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

نادي الزمالك والمصري البورسعيدي

وستبث مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بشكل مباشر على قناة "بي إن سبورت 6 " الناقل الحصري لبطولة الكونفيدرالية في الشرق الأوسط وأفريقيا



القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري

وأعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورت" بث مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي ولكن عبر البث الأرضي.

ويستعرض " الموجز" الخطوات التالية لضبط التردد الأرضي لقناة on time sport كالتالي:

- تأكد من أن الجهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

- اختيار قائمة القنوات

- توليف إعداد القناة

- توليف تلقائي.

- اختيار بحث رقمي

- الانتظار حتى تمام التحميل

- الضغط على تم

قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - أحمد محمود - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - أحمد مجدي - أحمد فتوح - حسن أبو المعاطي - محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - أحمد حمدي - سيد عبد الله "نيمار" - محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - حسام أشرف - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - عمر فرج - سيدي ندياي.

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