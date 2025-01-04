مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تمثل الركن الثاني من أركان الدين، وهي عبادة فرضها الله على المسلمين وجعلها جزءًا أساسيًا في حياتهم اليومية، قال رسول الله ﷺ في حديثه الشريف: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، مما يدل على أهمية الصلاة التي تعد عمودًا من أعمدة الإسلام، كما ورد في الحديث: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة"، وقد فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة، خلال حادثة الإسراء والمعراج.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 يناير 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 48: 2م

وقت صلاة المغرب 5:08 م

وقت صلاة العشاء 6:30م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:25 ص

وقت صلاة الظهر 12:04ص

وقت صلاة العصر 2:51م

وقت صلاة المغرب 5:09 م

وقت صلاة العشاء 6:33 م





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16ص

وقت صلاة الظهر 11:55ص

وقت صلاة العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04ص

وقت صلاة الظهر 11:47ص

وقت صلاة العصر 2:41 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:06 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 52: 2م

وقت صلاة المغرب 5:13 م

وقت صلاة العشاء 6:31م

مواقيت الصلاة

الصلاة في القرآن

وفي القرآن الكريم، جاءت الصلاة كأحد أهم العبادات التي يجب على المؤمنين الالتزام بها، إذ قال الله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، وهي وسيلة للاتصال المباشر بين العبد وربه، حيث يتوجه المسلم في صلاته متضرعًا ومناجيًا الله عز وجل، وقد ذكرت الصلاة في عدة آيات من القرآن، مما يعكس مكانتها العظيمة وأثرها الكبير في حياة المسلم.

والصلاة ليست مجرد أداء شكلي للعبادة، بل هي تصفية للنفس، وتزكية للقلب، وتمحيص للأعمال، وتعد أول عبادة يحاسب عليها العبد يوم القيامة، كما جاء في حديث رسول الله ﷺ:"أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله".

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