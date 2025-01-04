نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 4-1-2025

يبحث الكثير من المستهلكين عبر محركات البحث جوجل صباح اليوم السبت الموافق 4-1-2025، عن أسعار مواد البناء، وبخصوص سعر الحديد لأنه يعد العامل الرئيسي في البناء والتعمير والتنمية العمرانية.

ووفقًا لموقع "مجموعة مصر للأسمنت"، شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من الاستقرار ووصل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، كما يصل للمستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

سعر الحديد والأسمنت

لذا يستعرض الموجز، فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت اليوم 4-1-2025 وأيضًا سعر شيكارة الأسمنت وأسعار الزلط والرمل والطوب الأحمر.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد عز: 38.800 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين: 38.500 ألف جنيه.

سعر طن حديد بشاي: 38.600 ألف جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل: 37 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري: 35.750 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو: 34.500 ألف جنيه.

سعر الحديد

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت "بورتلاندى عادي": 2.847 جنيهًا

سعر الأسمنت الأبيض: 4.075 جنيهًا.

سعر طن أسمنت أسمنت الفهد: 2780 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل: 2770 جنيهًا.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان: 2860 جنيهًا.

سعر طن أسمنت بني سويف العسكري: 2800 جنيه.

سعر طن الجبس اليوم

سعر طن الجبس اليوم: 1.447 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت الرمادي "50 كجم": 98 و111 جنيهًا.

سعر شيكارة الأسمنت الأبيض "40 كجم":150 و200 جنيه.

سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الكبير: 170 إلى 190 جنيه.

سعر متر الزلط الفينو: 185 إلى 200 جنيه.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل الناعم: 85 إلى 100 جنيه.

سعر متر الرمل الخشن: 100 إلى 110 جنيه.

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر

سعر الطوب الأحمر مقاس"25×12.5×6 سم": 1,050 جنيه ألف طوبة

سعر الطوب الأحمر مقاس "40×20×12 سم": 6,500 جنيه ألف طوبة.

سعر الطوب الأحمر

اقرأ أيضًا:

السكة الحديد تعلن عن حاجتها لأكثر من 1100 موظف.. إليك التفاصيل

تعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 2-1-2025 .. نشرة مواد البناء