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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

المعدن الأصفر.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 4-1-2025 ومفاجأة بشأن عيار 21

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك، حالة من الارتفاع الطفيف في مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للشراء و3760 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 4 يناير 2025، وفقًا لمنصة “آى صاغة”، وجاءت الأسعار كالتالي:

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سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4268.5 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4297.25 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3912.75 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3939 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3735 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3760 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3201.5 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 3222.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2506.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2134.25 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 2148.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1600.75 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم نحو 1611.5 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 29880 جنيهًا للشراء.
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 30080 جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2639.18 دولارًا للشراء.
بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2639.87 دولارًا للبيع.

أسعار سبائك الذهب اليوم

  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 1 جرام عيار 24 بلغ نحو 4368.57 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 2.5 جرام عيار 24 بلغ نحو 10906.43 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 5 جرامات عيار 24 بلغ نحو 21812.86 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 10 جرامات عيار 24 بلغ نحو 43625.71 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 15.55 جرام عيار 24 بلغ نحو 67838.29 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 20 جرامًا عيار 24 بلغ نحو 87251.43 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 25 جرامًا عيار 24 بلغ نحو 109064.29 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 100 جرام عيار 24 بلغ نحو 436257.14 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 250 جرامًا عيار 24 بلغ نحو 1083642.86 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم بوزن 1 كيلو جرام عيار 24 بلغ نحو 4332571.43 جنيه.

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