سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-1-2025.. تزامنًا مع عطلة البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 4 يناير 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد“الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 يناير 2025, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

13.5011 جنيهًا للشراء.

13.5413 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

13.4755 جنيهًا للشراء.

13.5325 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

13.4756 جنيهًا للشراء.

13.5325 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

13.4756 جنيهًا للشراء.

13.5405 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

13.4858 جنيهًا للشراء.

13.5325 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

13.47 جنيهًا للشراء.

13.53 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

13.5214 جنيهًا للشراء.

13.5538 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

13.5069 جنيهًا للشراء.

13.5533 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

13.5001 جنيهًا للشراء.

13.5325 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

13.5001 جنيهًا للشراء.

13.5361 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

13.4965 جنيهًا للشراء.

13.5232 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

13.4873 جنيهًا للشراء.

13.5197 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

13.4464 جنيهًا للشراء.

13.5397 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

13.433 جنيهًا للشراء.

13.5325 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

13.4149 جنيهًا للشراء.

13.5556 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

13.30 جنيهًا للشراء.

13.54 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

13.174 جنيهًا للشراء.

13.5361 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

13.0783 جنيهًا للشراء.

13.552 جنيهًا للبيع.

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