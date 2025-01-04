موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3.. الحلقة الخامسة والسادسة من الموسم الثالث

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3، بعد إذاعة الحلقات الأولى عبر المنصات الرقمية، ممت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقات بطولة ماجد الكدواني.

في إطار ذلك، يرصد الموجز موعد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل موضوع عائلي 3 وأبرز الأحداث السابقة في السطور التالية.

مسلسل موضوع عائلي

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3

يعرض حاليًا الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي ، ويترقب الجمهور عرض الحلقة الخامسة والسادسة خلال الأسبوع الجاري، من المقرر عرض الحلقات الجديدة يوم الأربعاء المقبل على منصة شاهد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

مسلسل موضوع عائلي

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

يشارك في بطولة مسلسل موضوع عائلي 3، نخبة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، رنا رئيس، رانيا يوسف، نور اللبنانية، سما إبراهيم، محمد القس، محمد شاهين، محمد علاء، من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

ملخص أحداث مسلسل موضوع عائلي الموسم الثالث

دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 حول الشيف إبراهيم الذي يجسده ماجد الكدواني، حيث يعيش في عدة أزمات منذ ظهور ابنة عمه رانيا يوسف التي كانت تحبه منذ الصغر وعادت لتنتقم منه، وظهرت في الأحداث أنها دبرت له حريق الاستديو على الهواء مما تسبب في إيقاف برنامجه، كما تسببت في إنذار الضرائب لابنته رنا رئيس واختلاس المحامي أموالهم بمبلغ 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استيلاء "عبلة" رانيا يوسف على شقة إبراهيم وشقة شقيقته سما إبراهيم وطردهم ويعيشون حاليا في مستوصف زوجته "مريم" نور اللبنانية، وقد حاول إبراهيم إيجاد حل مع عبلة لكنها رفضت وطلبت منه الزواج ورفض عرضها.

مسلسل موضوع عائلي

في نهاية أحداث الحلقة الرابعة، طلب ماجد الكدواني مساعدة محمد شاهين خال ابنته وصديقه محمد القس في تدبير حريق الفندق الخاص بابنته حتة تحصل على تأمين وتتخلص من مشكلة الضرائب وبالفعل نجحه في إشعال الحريق ولكن كان يراقبهم جاسوس من طرف رانيا يوسف.

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