تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة.. خطوات سهلة وبسيطة

بعد إعلان منحة العمالة غير منتظمة 2025، يزداد البحث على محركات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة، وذلك للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وأيضًا الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة للمواطنين.

رابط تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة

وأتاحت وزارة القوى العاملة منظومة إلكترونية متطورة تسمح بالتسجيل الإلكتروني لراغبي العمل والمنح، لذلك يستعرض الموجز، خلال السطور التالية كيفية التسجيل بموقع وزرارة العمل للأشخاص الطبيعين ولذوي الإعاقة، من أجل الحصول على وظيفة داخل مصر أو خارجها، والمنح التي تعلن عنها الدولة باستمرار للمواطنين.

تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة

يجب على الفرد الدخول أولًا على موقع وزارة القوي العاملة من هنــــــــــــــــــا، وذلك للتسجيل في الموقع الرسمي للوزارة أو إنشاء حساب جديد.

تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة

كيفية التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة

ومن ناحية أخري يمكنك تبدأ أولى خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على كافة الخدمات.

قم بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــــــــــــــا.

ستجد عدة اختيارات في الصحفة الرئيسية للموقع، قم بالضغط على أيقونة “تسجيل راغبي العمل”.

إذا كنت مسجلًا في الموقع من قبل ستدخل الرقم القومي وكلمة المرور

ثم بعد ذلك تضغط على تسجيل الدخول.

أما إذا لم تكن مسجلًا من قبل سيتعين عليك أن تضغط على “تسجيل لأول مرة” وتدخل البيانات المطلوبة.

تتنوع تلك البيانات بين : “بيانات شخصية - بيانات المؤهل الدراسي - الخبرات والمهارات - الدورات التدريبية”.

بعد استيفاء جميع تلك البيانات ستضغط على “حفظ ومتابعة”.

ثم بعد ذلك قم بالتسجيل وانتظر الرد.

تسجيل ذوي الإعاقة

كما يمكن لذوي الإعاقة كذلك التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على وظيفة، عن طريق اختيار “تسجيل ذوى الاحتياجات الخاصة” من نفس خانة “تسجيل راغبي العمل” وإدخال البيانات المطلوبة، باتباع نفس الخطوات.

تسجيل ذوي الإعاقة

منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وللحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 التي أعلن عنها مؤخرا يمكن اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، قم بزيارة الموقع الرسمي من هنــا

النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

أدخل البيانات المطلوبة.

وأخيرا، يجب على المتقدم أن يضغط على كلمة “إرسال الطلب”

منحة العمالة الغير منتظمة 2025

ولمعرفة المزيد من الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

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