خطط أمريكية لتأمين حفل تنصيب ترامب بعد هـ ـجـوم نيو أورليانز

كشف البيت الأبيض عن خطط تأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 2025، وخاصة بعد الهـ ـجوم الإرهـ ـابي الذي شهدته نيو أورليانز الأمريكية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز خطط تأمين حفل تنصيب ترامب وذلك بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام الميلادي الجديد.

خطط تأمين مراسم تنصيب ترامب

ومن جانبه، كشف البيت الأبيض عن أنه يعمل بشكل وثيق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإحباط أي هـ ـجمات محتملة تستهدف مراسم تنصيب ترامب في 20 يناير2025.

ترامب

وفي نفس الصدد، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للرئيس جو بايدن إن البيت الأبيض يطلع أيضًا مستشار الأمن القومي القادم لـ ترامب، مايك والتز، على التحقيقات في هـ ـجوم رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز.

مخاوف أمريكية من تكرار الهـ ـجمات الإرهـ ـابية بعد هـ ـجوم نيو أورليانز يثير

وكانت وكالات إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية في نشرة استخباراتية قد أثارت أمس مخاوف بشأن تكرر هـ ـجمات الدهـ ـس في أعقاب هـ ـجوم نيو أورليانز.

ويعود تفاصيل هـ ـجوم نيو أورليانز، إلى قيادة أحد الجنود السابقين في الجيش الأمريكي شاحنة وقام بدهــ س مجموعة من المحتفلين، مما أسفر عن مقـ ـتل 14 شخصًا على الأقل، وكذلك واقعة انفـ ـجار سيارة في لاس فيجاس تورط بها أيضاً جندي أمريكي.

قائمة المدعوين لحفل تنصيب ترامب

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت عن أن ترامب وجه دعوات إلى عدد كبير من رؤساء الحكومات والقادة والزعماء لحضور حفل تنصيبه، المقرر في 20 يناير 2025.

قائمة المتبرعين لـ حفلة تنصيب ترامب

من المقرر أن يساهم تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، في تمويل حفل تنصيب ترامب، ليحذو حذو رؤساء تنفيذيين وشركات أخرى في جهودهم لمد الجسور مع الإدارة القادمة، بحسب تقرير.

وسبق "كوك" في التبرع لحملة التنصيب، شركات "أمازون" و"ميتا" و"أوبر"، فضلًا عن "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وتشمل الجهات المانحة "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا".

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" أن حفل تنصيب ترامب يستقطب تبرعات من مجموعة من الشركات الكبرى، ومن المرجح أن يجمع الرئيس الأمريكي المنتخب رقمًا تمويليًا كبيرًا قد يكون الأكبر في تاريخ تنصيب الرؤساء الأمريكيين.

وقال أحد جامعي التبرعات الجمهوريين لشبكة ABC News: "هناك طوفان مطلق من الاهتمام".

ترامب

ومن المتوقع أن تجمع لجنة حفل تنصيب ترامب ونائبه جي دي فانس أكثر من 150 مليون دولار، محطمة الرقم القياسي السابق لجمع التبرعات البالغ 107 ملايين دولار، والذي تم تسجيله في حفل تنصيب ترامب الأول.

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