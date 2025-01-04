مفاجآت صادمة في أسعار الذهب خلال أسبوع.. إليك التفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي حالة من الاستقرار النسبي مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، وذلك رغم التقلبات الطفيفة في الأسعار العالمية، واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

تفاصيل حركة أسعار الذهب المحلي

افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تعاملات السبت الماضي عند مستوى 3755 جنيهًا للجرام، بينما أغلق في نهاية جلسة تداول يوم الجمعة عند 3750 جنيهًا للجرام، بتراجع طفيف قدره 10 جنيهات.

تراوحت الأسعار خلال الأسبوع بين 3710 و3770 جنيهًا للجرام، ليسجل المعدن النفيس أعلى مستوى عند 3770 جنيهًا وأدنى مستوى عند 3710 جنيهًا مرتفعًا بنسبة 0.5% مقارنةً بمستوى بداية الأسبوع، ومسجلًا سعر افتتاحي بلغ 3730 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب في الأسواق العالمية

حافظت حركة الذهب المحلي على نفس اتجاه الذهب العالمي الذي شهد زيادة محدودة الأسبوع الماضي, ورغم تحسن الأسعار العالمية، بقيت أحجام التداول منخفضة نتيجة العطلات، بينما ساعد الاستقرار في سعر صرف الدولار في الحفاظ على ثبات أسعار الذهب المحلي، غير أن انخفاض القوة الشرائية لدى المواطنين وتزايد الأسعار المحلية قلل من الطلب، وجعل السوق يعتمد أكثر على تحركات الأونصة عالميًا.

أسعار الذهب في مصر

توقعات أسعار الذهب 2025

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 2665 دولارًا للأونصة، إلا أنه أغلق عند 2639 دولارًا للأونصة بسبب ضعف الزخم في الأسواق.

وتبقى أحجام التداول منخفضة وسط عطلات نهاية العام، ما يجعل السوق في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب في 20 يناير.

أسعار الذهب في مصر

توقعات أسعار الذهب المحلي

يحاول الذهب عيار 21 الحفاظ على استقراره فوق مستوى 3750 جنيهًا للجرام, ورغم أن الأسعار أغلقت الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، إلا أن السوق المحلي لا يزال في حالة من الجمود، وتفتقر الأسعار إلى الزخم الكافي لتحديد اتجاه واضح، ويبقى السوق في منطقة تداول محايدة حتى إشعار آخر.

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سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 30-12-2024 في الصاغة