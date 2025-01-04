تعرف على حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إجراءات جديدة تضمن استلام شقق الإسكان الاجتماعي وفقًا للمواعيد المحددة.

حالات إلغاء تخصيص الوحدات السكنية في شقق الإسكان الاجتماعي 2025

أكد الصندوق أنه سيتم إلغاء تخصيص شقق الاسكان الاجتماعي 2025 إذا لم يتوجه المستفيد إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المعنية خلال ستة أشهر من توقيع عقد التمويل العقاري، للتعاقد على المرافق، وتوقيع محاضر الاستلام، وفي حال عدم الالتزام بهذا الموعد، سيتم إلغاء تخصيص الشقة من المستفيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.





وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، حيث يلتزم المنتفع بشقة الإسكان الاجتماعي باستخدامها للسكن الشخصي له ولأسرته بشكل دائم ومنتظم، ويهدف ذلك إلى ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات السكنية وتحقيق الهدف من البرنامج.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد طرحت نحو 78,730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقد انتهت فترة شراء كراسة الشروط في 31 ديسمبر الماضي، ولكن تم تمديد فترة سداد مقدم جدية الحجز عبر مكاتب البريد، إضافة إلى إمكانية استكمال الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025.

إطلاق منصة لتلقي شكاوى شقق سكن لكل المصريين

أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة جديدة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين المتعلقة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي، مع ضمان الرد عليها في غضون 24 ساعة. تشمل المنصة إمكانية تسجيل البيانات مثل الرقم القومي، رقم الهاتف، والمشكلة التي يواجهها المواطن، ويمكن الدخول إلى المنصة عبر الرابط المخصص.

وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصالات خدمة العملاء لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر الأرقام التالية:5999، 5777، 1188، أو من خلال الخط الأرضي 090071117.

كما تم الإعلان عن تمديد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين" حتى 15 يناير 2025، وفي إطار التسهيلات المقدمة، يُطلب من المواطنين تقديم المستندات اللازمة بصيغة PDF عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وتشمل صورة من الرقم القومي، شهادة الدخل أو كشف الراتب، إيصال المرافق، إيصال كراسة الشروط، ومقدم الحجز.

اقرأ أيضًا:

فاضل 3 أيام.. تعرف علي مكاتب البريد التي توفر كراسات شروط سكن لكل المصريين 5

أماكن وأسعار شقق سكن ودار وجنة مصر.. 6575 وحدة