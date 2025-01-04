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رئيس التحرير
ياسر بركات
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رئيس التحرير
ياسر بركات
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موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لجميع محافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم السبت

موعد أذان المغرب اليوم.. يحرص المسلمون دائماً على أداء الصلوات الخمسة المفروضة عليهم في اليوم والليلة ولذلك يبحثون عن مواعيدها الجديدة دائماً.

ومن بين تلك الصلوات صلاة المغرب، ولذلك سوف نعرض لكم في السطور التالية "الموجز" موعد  آذان المغرب ومواقيت الصلاة في مصر اليوم السبت 4 - 1 - 2025.

مواقيت الصلاة اليوم 

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة

موعد صلاة الفجر: 5:19 ص

موعد صلاة الظهر: 12:00 ظ

موعد صلاة العصر: 2:49 ع

موعد صلاة المغرب: 5:08 م

موعد صلاة العشاء: 6:31 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 5:26 ص

موعد صلاة الظهر: 12:05 ظ

موعد صلاة العصر: 2:52 ع

موعد صلاة المغرب: 5:11 م

موعد صلاة العشاء: 6:34 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في السويس

موعد صلاة الفجر: 5:14 ص

موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

موعد صلاة العصر: 2:44 ع

موعد صلاة المغرب: 5:03 م

موعد صلاة العشاء: 6:25 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في البحيرة

موعد صلاة الفجر: 5:23 ص

موعد صلاة الظهر: 12:03 ظ

موعد صلاة العصر: 2:50 ع

موعد صلاة المغرب: 5:09 م

موعد صلاة العشاء: 6:32 م

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موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر: 5:16 ص

موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

موعد صلاة العصر: 2:43 ع

موعد صلاة المغرب: 5:03 م

موعد صلاة العشاء: 6:26 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في سوهاج

موعد صلاة الفجر: 5:13 ص

موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

موعد صلاة العصر: 2:54 ع

موعد صلاة المغرب: 5:14 م

موعد صلاة العشاء: 6:34 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في قنا

موعد صلاة الفجر: 5:08 ص

موعد صلاة الظهر: 11:54 ص

موعد صلاة العصر: 2:51 ع

موعد صلاة المغرب: 5:10 م

موعد صلاة العشاء: 6:30 م

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان

موعد صلاة الفجر: 5:05 ص

موعد صلاة الظهر: 11:53 ص

موعد صلاة العصر: 2:54 ع

موعد صلاة المغرب: 5:14 م

موعد صلاة العشاء: 6:32 م

موعد أذان المغرب اليوم السبت 

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