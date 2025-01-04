تشكيل أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة برايتون، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره برايتون، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون

وتقام مباراة أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي اليوم، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

تشكيل أرسنال ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال ضد برايتون كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خـط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

بدلاء آرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

وجلس على مقاعد بدلاء أرسنـال لمباراة برايتون اليوم كل من، نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

تشكيل أرسنال ضد برايتون

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسـنال اليوم، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566 / الاستقطاب- عمودي / معدل الترميز 27500 / معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054 / الاستقطاب- أفقي / الترميز 27500.

معلق مباراة أرسنال وبرايتون

ويعلق على هذه المواجهة التي يستضيفها ملعب بالمر، المعلق الرياضي علي محمد علي، عبر قناة beIN Sports 1.

تجدر الإشارة إلى أن آرسنال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

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