نقيب الفلاحين يكشف توقعات أسعار الطماطم والبطاطس.. الخضار ضرب نار قبل رمضان

حذر حسين عبدالرحمن أبوصدام، النقيب العام للفلاحين، من ارتفاع متوقع في أسعار بعض المحاصيل الزراعية خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفترة "فاصل العروات التي تؤثر على وفرة الإنتاج، ونرصد لكم عبر الموجز توقعات أسعار الخضروات في مصر الأيام القادمة.

أسعار الطماطم والبطاطس

وأوضح أن أسعار الطماطم والبطاطس، على وجه الخصوص، ستشهد زيادات تتراوح بين 35% و50%. فمن المتوقع أن يرتفع سعر كيلو الطماطم إلى 20 جنيهًا بدلًا من سعرها الحالي البالغ 7 جنيهات، بينما قد يصل سعر البطاطس إلى 15 جنيهًا مقارنة بـ10 جنيهات حاليًا.

وأشار أبوصدام إلى أن الارتفاع المتوقع يأتي رغم الانخفاض الحالي في أسعار العديد من المحاصيل الزراعية، ودعا المواطنين إلى استغلال الأسعار المنخفضة في الوقت الراهن من خلال شراء وتخزين كميات كافية من الطماطم والبطاطس، لتخفيف الأعباء المالية خلال فترة ارتفاع الأسعار.

كما أوضح أبوصدام أن هذه الخطوة قد تسهم في تقليل الطلب خلال فترة الزيادة المرتقبة، مما يساعد على تحقيق استقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.

أسعار الليمون

في سياق متصل، شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا حادًا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 55 و60 جنيهًا، وسعر الليمونة الواحدة إلى 3 جنيهات. وأرجع نقيب الفلاحين السبب إلى قلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزداد فيه استهلاك الليمون لاستخدامه في التخليل وغيره من الأغراض.

وأوضح أبوصدام أن المساحات المزروعة بالليمون في مصر تعتبر قليلة مقارنة بباقي أنواع الموالح، حيث لا تتجاوز نسبة أشجار الليمون 10% من إجمالي أشجار الموالح. وتتركز زراعة الليمون في محافظات مثل الشرقية، التي تضم 14 ألف فدان، والفيوم التي تحتوي على 6 آلاف فدان، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل البحيرة وغرب النوبارية.

وأشار إلى أن بعض المزارعين يلجأون إلى قطف الثمار قبل اكتمال نضجها لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يؤثر على كمية وجودة الإنتاج.

طلب عاجل لـ وزارة الزراعة

ونقيب الفلاحين وزارة الزراعة إلى تقديم مزيد من الدعم لمزارعي الليمون، بما يشمل توفير الإرشاد الزراعي للأصناف عالية الإنتاجية، وتخصيص مساحات أكبر لزراعته في الأراضي المستصلحة والجديدة، مشددًا على ضرورة العمل على تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكميات المتاحة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، لا سيما مع اقتراب المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.

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