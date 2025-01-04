أسعار الخضروات في مصر.. دعم حكومي وتحديات مستقبلية

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة، ما يسهم في استقرار سوق الخضروات والفواكه في البلاد وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.

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تأثير أسعار التقاوي على السوق

وأشار أبو صدام إلى أن ارتفاع أسعار تقاوي الخضروات يمثل تحدياً كبيراً قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الفترة المقبلة ولفت إلى أهمية توفير التقاوي بأسعار مناسبة لتجنب أزمات مشابهة لما حدث سابقًا مع أسعار البطاطس.

دعوة لحلول عاجلة

اختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بمناشدة وزارة الزراعة للتحرك السريع لحل أزمة تقاوي البطاطس، مؤكداً أن معالجة هذه المشكلة ستساعد في تحقيق التوازن في الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

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