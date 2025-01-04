تشيزني يظهر لأول مرة مع برشلونة أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لـ فريق برشلونة، تشكيل الفريق لمواجهة بارباسترو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة كأس الملك الإسباني موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، بنظيره بارباسترو، اليوم السبت 4 يناير 2025، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس ملك إسبانيا، بملعب جيميني سبورتوي، في أولى مباريات العام الجديد 2025.

وكان الفريق الكتالوني، تقابل مع بارباسترو، في الدور نفسه من نسخة الموسم الماضي، وفاز البرسا بنتيجة (3-2)، وودع البارسا البطولة من دور ربع النهائي على يد البطل أتلتيك بيلباو بالهزيمة أمام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعد البارسا هو البطل التاريخي لكأس المللك برصيد 31 لقبًا، متفوقًا على أتلتيك بيلباو (الثاني بـ24 لقبًا)، وريال مدريد (الثالث بـ20 لقبًا).

ويسعى فريق برشلونة، في تحقيق الفوز على بارباسترو، من أجل التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الإسباني.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام بارباسترو، على أن يتواجد مواطنه تشيزني في حراسة عرين الفريق الكتالوني، الذي يتواجد لأول مرة منذ انتقاله إلى البرسا.

تشكيل برشلونة ضد بارباسترو في كأس الملك الإسباني

بيدري يقود تشكيل برشلونة ضد بارباسترو في كأس الملك الإسباني

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي- رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- مارتن.

خط الوسط: فرانكي دي يونج- توريه- إريك جارسيا.

خط الهجوم: لوبيز- روبرت ليفاندوفسكي- بيدري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندير أشترالاجا – إنياكي بينيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو – باو كوبارسي – سيرجي دومينيجيز – أنسو فاتي – توني فيرنانديز – جافي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية، حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تذاع البطولة على قنواتها المختلفة، لذا يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو على قناة SSC HD1.

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