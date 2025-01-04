أهم القرارات الوزارية لـ امتحانات نصف العام 2025.. اعرف المحظورات

مع اقتراب امتحانات نصف العام 2025، وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سلسلة من المحظورات التي يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء أداء الامتحانات.

وهذه التعليمات تهدف إلى ضمان سير امتحانات نصف العام 2025 بشكل منظم، وخالٍ من أي مشكلات قد تعكر صفو العملية الامتحانية.

ويستعرض الموجز، هذه المحظورات في النقاط التالية..

المحظورات التي يجب على الطلاب مراعاتها قبل امتحانات نصف العام 2025

وتتضمن التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، عدة نقاط أساسية يجب على الطلاب الالتزام بها قبل امتحانات نصف العام 2025 ومن أبرزها:

منع اصطحاب الهواتف المحمولة، حيث يُحظر تمامًا إحضار أي نوع من الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات.

منع اصطحاب الكتب أو المذكرات، فلا يسمح بإدخال أي مواد مكتوبة أو مراجع إلى اللجان.

منع الشغب والتشويش، حيث يجب على الطلاب التزام الهدوء وعدم إثارة الشغب أو الضوضاء أثناء الامتحانات.

الزي المدرسي، فيجب على الطلاب ارتداء الزي المدرسي الموحد حسب التعليمات.

امتحانات نصف العام 2025

الملابس غير اللائقة، حيث يُمنع ارتداء الملابس غير اللائقة مثل البنطلونات المقطعة أو التي شيرتات المخالفة.

منع ارتداء الأكسسوارات، حيث يمنع ارتداء السلاسل أو الحُظاظات داخل اللجان.

الحضور المبكر، ويُطلب من الطلاب الحضور إلى اللجان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان.

منع حيازة الأسلحة، فلا يسمح للطلاب بحيازة أي نوع من الأسلحة داخل المدرسة.

التدخين، حيث يُمنع التدخين داخل المدرسة أو في محيط اللجان.

ومن ضمن محظورات امتحانات نصف العام 2025 الآتي:

التعامل مع المعلمين، يجب على الطلاب الحفاظ على اللياقة والاحترام أثناء التعامل مع المعلمين.

التأخير، حيث يُحظر تأخر الطالب عن الموعد المحدد لدخول اللجنة، حيث سيتم تسجيله غائبًا.

العقوبات على الشغب، ففي حال حدوث أي شغب أثناء الامتحانات، سيتم حرمان الطالب من النجاح في المادة.

الغش باستخدام الهواتف، حيث يُحظر استخدام الهواتف المحمولة في الغش أو تصوير الأسئلة، وفي حال حدوث ذلك سيتم حرمان الطالب من الامتحان.

حقيقة مد فترة إجازة نصف العام الدراسي 2025

يشغل موضوع تمديد إجازة منتصف العام الدراسي 2025 كثيرًا من الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه لا توجد أي تغييرات في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت الوزارة أنه وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم، ستبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت 25 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025

امتحانات صفوف النقل: تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من الشهر ذاته.

امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته.

بداية الترم الثاني 2025 في المدارس

أما بالنسبة لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2025 في المدارس، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن الترم الثاني سيبدأ رسميًا يوم 8 فبراير 2025، على أن ينتهي في 5 يونيو 2025، ليبلغ إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني سيكون 97 يومًا.

اقرأ أيضا

تفاصيل شكوى تأخر مراقب عن لجنة امتحانات المواد غير الأساسية للأول الثانوي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول.. وتوجيه عاجل للمعلمين