الدوري الإنجليزي..أرسنال يتغلب على برايتون في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في أن يتغلب على برايتون في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا ببطولة البريميرليج.

تواجه فريق أرسنال مع نظيره برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

أهداف مباراة أرسنال وبرايتون

وتقدم أرسنال على برايتون في الشوط الأول من عمر هذه المباراة، بهدف دون رد سجله لاعبه إيثان نوانيري بعد تمريرة رائعة من زميله ميكل مرينو.

وانتهى الشوط الأول من هذه المواجهة، بتقدم الجانزر على برايتون بهدف دون رد، وسيوفيكم موقع الموجز بنتيجة الشوط الثاني فور إنتهاء المباراة.

أهداف مباراة أرسنال وبرايتون

تشكيل أرسنال ضد برايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال ضد برايتون اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

خـط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: تروسارد، جابرييل جيسوس، نوانيري.

دكة بدلاء آرسنال أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

وجلس على مقاعد بدلاء أرسنـال لمباراة برايتون اليوم كل من، نيتو، كيفيور، تيرني، لويس سكيلي، زينتشينكو، كابيا، مارتينيلي، أوديجارد، بوتلر أوديجي.

معلق ومشاهدة مباراة أرسنال وبرايتون

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وتحديدًا قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- آرسنال، 39 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 36 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 35 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 34 نقطة.

7- بورنموث، 33 نقطة.

8- أستون فيلا، 32 نقطة.

9- فولهام، 29 نقطة.

10 برينتفورد، 27 نقطة.

11 برايتون، 27 نقطة.

12- توتنهام، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 21 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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