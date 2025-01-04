بالنيران الصديقة.. منتخب البحرين يتوج بلقب خليجي 26 على حساب عمان

نجح منتخب البحرين الأول لكرة القدم في أن يقتنص لقب كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، بعدما قلب الطاولة على نظيره عمان في المباراة النهائية.

ضرب منتخب البحرين موعدًا مع منافسه عمان في نهائي كأس الخليج العربي 2024، علمًا بأنه وصل لهذه المرحلة بعد إطاحته بالكويت من دور نصف النهائي.

واحتضن استاد جابر الأحمد في دولة الكويت، مباراة البحرين ضد عمان، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير من عام 2025.

وتمكن الأحمر البحريني، من أن يحول تاخره إلى تقدم، في الدقائق الأخيرة من عمر هذا النهائي الخليجي المثير، وذلك بعد فوزه على العماني بهدفين مقابل هدف.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26.

أهداف مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

قص المنتخب العماني شريط الأهداف في هذه المواجهة، وتحديدًا في الدقيقة 17 بهدف نجمه عبد الرحمن المشيفري، وانتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بتقدم عمان على البحرين.

وكشر المنتخب البحريني على أنيابه في الشوط الثاني، حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء نجح في تنفيذها لاعبه محمد مرهون.

وفي الدقيقة 80، منح المنتخب العماني لقب خليجي 26 لنظيره البحريني على طبق من ذهب، وذلك بعد هدف محمد المسلمي لاعب عمـان (بالنيران الصديقة).

أهداف مباراة البحرين وعمان في نهائي خليجي 26

وحسم المنتخب البحريني هذه الريمونتادا النارية لصالحه بالفوز على عمان بنتيجة 2-1، ومن ثم توج بلقب كأس خليجي 26 للمرة الثانية في تاريخه.

الجدير بالذكر، أن المرة الأولى الذي توج فيها منتخب البحرين بكأس الخليج العربي، كانت بعام 2019 على حساب السعودية.

وجاء تشكيل البحرين في نهائي خليجي 26 على النحو التالي:

حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله.

الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي.

الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد الرميحي.

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