التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

يخوض فريق الزمالك، مباراة مثيرة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، للجولة الرابعة من الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة في بطولة الكونفيدرالية، برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن المصري وبلاك بولز الموزمبيقي، وست نقاط لفريق إنيمبا النيجيري.

ويطمح الزمالك، في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، وحسم تأهله للدور ربع النهائي دون انتظار نتائج مباريات الجولتين الرابعة والخامسة.

الزمالك والمصري البورسعيدي

التشكيل المتوقع لـ فريق الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يدخل كريستيان جروس، المدير الفني الزمالك، المباراة بنفس التشكيل الذي خاض مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في دوري نايل بغرض المحافظة على الاستقرار الفني والتفاهم والانسجام بين اللاعبين، والتشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري يتكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالله السعيد – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – ناصر منسي.

ويغيب من فريق الزمالك أمام المصري، الثلاثي المغربي محمود بنتايج وناصر ماهر ومحمد حمدي بسبب الإصابة، إضافة لأحمد حمدي ومحمد عبدالشافي ومصطفى الزناري لعدم الجاهزية الفنية.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يدير مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم، بقيادة الجزائري لحلو بن إبراهيم ويساعده مواطنه حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي ومعهم الجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

تقوم قناة أون تايم سبورت، بنقل مباراة الزمالك والمصري في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كما تقوم مجموعات قنوات بين سبورت بنقل المباراة في وجود ستوديو تحليل قبل وبعد المباراة وخلال فترة الراحة بين الشوطين في وجود نخبة من أفضل المحللين في العالم العربي.

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