الدوري الإنجليزي.. برايتون يفرض التعادل على أرسنال في الجولة 20

الدوري الإنجليزي.. فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون التعادل على نظيره أرسنال، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة 20 من البريميرليج.

شهدت الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، على صدام قوي بي أرسنال وبرايتون، مساء اليوم السبت.

ونجح فريق برايتون في أن يخطف نقطة ثمينة من أرسنال، بعدما حسم هذه المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة أرسنال وبرايتون اليوم

وهز فريق أرسنال شباك برايتون أولاً في هذا اللقاء، بهدف لاعبه إيثان نوانيري بعد تمريرة رائعة من زميله ميكل مرينو، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الجانزر بنتيجة 1-0.

وتعادل فريق برايتون في الدقيقة 61، من ركلة جزاء نجح في تسديدها اللاعب جواو بيدرو، وتمكن من الحفاظ على هذه النتيجة حتى حسمت اللقاء.

وانتهت مباراة أرسنال وبرايتون بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة في مشوراهم بالدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، رفع آرسـنال رصيده إلى النقطة 40 محتلًا بهم وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 28 نقطة.

أهداف مباراة أرسنال وبرايتون اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري بعد تعادل أرسنال اليوم كالآتي:

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- آرسنال، 40 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

4- تشيلسي، 36 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 35 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 34 نقطة.

7- بورنموث، 33 نقطة.

8- أستون فيلا، 32 نقطة.

9- فولهام، 29 نقطة.

10 برايتون، 28 نقطة.

11 برينتفورد، 27 نقطة.

12- توتنهام، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 21 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

عمر مرموش يوقع لـ مانشستر سيتي بـ 50 مليون يورو.. تقارير تفجرها

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يناير 2025.. مواجهات نارية وصراع إفريقي