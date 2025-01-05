ائتلاف اولياء امور مصر: اطلاق الموقع الالكتروني”توت”يعكس اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة

أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر وخبيرة الاسرية بالموقع الالكتروني المجاني توت الذي أعلنت وزارة الثقافة انطلاقه لدعم القراءة والثقافة بين فئات المجتمع المختلفة وخاصة الاطفال وذلك من خلال تعزيز الثقافة الرقمية حيث يعني الموقع بنشر كتب للاطفال وكذلك اعمال الحاصلين علي جائزة الدولة للمبدع الصغير

اصبحت القصص والكتب الالكترونية

وتابعت الحزاوي، ان اطلاق هذا الموقع يعكس اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة والمعرفة بشكل مواكب للعصر ومبتكر فقد اصبحت القصص والكتب الالكترونية في السنوات الاخيرة اكثر طلبا بما تتضمنه من سهولة الوصول اليها عبر الانترنت و ايضا بديل مناسب بعد ارتفاع اسعار القصص الورقية

القصص وسيلة لبناء المجتمع

واستكملت الحزاوي عبر موقع الموجز، ان قراءة القصص للأبناء ليست وسيلة ترفيه فقط بل هي وسيلة تربوية وتعليمية ولغرس القيم الاخلاقية فضلا عن اهميتها في تطوير مهارات الابناء اللغوية و الاجتماعية وتحفيز الخيال والابداع وتحسين مهارات الكتابة .



واختتمت الحزاوي، ان عادة قراءة حدوته ما قبل النوم من العادات الجميلة التي تقوي العلاقة بين الاباء والابناء فيجب ان نحرص علي احياء تلك العادة من خلال الاستفادة من القصص المتواجدة علي موقع توت ، خاصة ان هذا الجيل يكره الاوامر والتوجيه المباشر ويمكن من خلال القصص تقديم النصائح والعبر بشكل غير مباشر وممتع.

والجدير بالذكر قد اعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد "توت"، الذي يُعنى بنشر إصدارات الوزارة من كتب الأطفال، مجلة "قطر الندى"، وأعمال الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير.

100 كتاب متنوع من أصدارات الهيئة

ويتبع الموقع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويضم في إصداره التجريبي نحو 100 كتاب متنوع من أصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ومجلة قطر الندى، ويهدف إلى تعزيز الإبداع وتنمية حب القراءة لدى النشء.

يُذكر أن الموقع يقدم تجربة تفاعلية سهلة الاستخدام، تجمع بين التصميم الجذاب والمحتوى الهادف، بما يسهم في جذب المزيد من القراء وتعزيز مكانة الثقافة في حياتهم اليومية.

للاطلاع على الموقع وزيارة مكتبته الرقمية، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://tootapp.online/

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