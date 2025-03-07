ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي يسير عكس الاتجاه في مدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة خطيرة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه في شارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

تفاصيل الواقعة

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سير أتوبيس نقل جماعي عكس الاتجاه بأحد الشوارع الحيوية في مدينة نصر، مما أثار غضب المواطنين ومطالبات بضرورة التدخل لضبط المخالف، وعلى الفور، بدأت أجهزة وزارة الداخلية في فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق.

ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية

أسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هوية الأتوبيس وسائقه، حيث تبين أنه شخص له معلومات جنائية سابقة، ويقيم في دائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأتوبيس وقائده.

وخلال التحقيقات، أقر السائق بارتكابه المخالفة، معترفًا بأنه قام بالسير عكس الاتجاه في شارع مصطفى النحاس، مما تسبب في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة تجاه المركبة المخالفة.

تحذير من السير عكس الاتجاه

تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات مرورية من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر. كما تشدد على أهمية الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة، مشيرة إلى أن السير عكس الاتجاه من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد سلامة الطرق وتتسبب في وقوع حوادث خطيرة.

جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفات

في إطار جهودها المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، تواصل وزارة الداخلية تكثيف الرقابة الأمنية واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي تصرفات تهدد أمن وسلامة المواطنين، وكما تحث الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات مرورية عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك، مؤكدة أن الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية تسهم في الحد من الحوادث وضمان سلامة الجميع.

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