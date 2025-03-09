قبل مواجهة اليوم| التاريخ ينحاز لأرسنال ومانشستر يونايتد يبحث عن تقليص الفارق واستعادة الهيبة

تتجه الأنظار إلى ملعب أولد ترافورد، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع أرسنال في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم من تذبذب في النتائج، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، ويحتاج الفريق إلى تحقيق فوز يعيد إليه التوازن ويُحسن موقفه في المسابقة، خاصة مع الضغط الجماهيري الكبير.

مانشستر يونايتد وأرسنال

ويدخل أرسنال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول، ويسعى الفريق للخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة مطاردة القمة والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ستقام المباراة اليوم الأحد 9 مارس 2025، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1، مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من خبراء الكرة الإنجليزية.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

التاريخ ينصف أرسنال في المواجهات المباشرة

التقى الفريقان تاريخيًا في 220 مباراة بمختلف المسابقات

أرسنال يمتلك الأفضلية بتحقيقه 94 انتصارًا.

فاز مانشستر يونايتد فاز في 47 مواجهة فقط.

التعادل كان حاضرًا في 79 مباراة.

سجل أرسنال 346 هدفًا، مقابل 317 هدفًا لمانشستر يونايتد.

وجاءت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت تفوقًا واضحًا لأرسنال الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0 على ملعب الإمارات.

وعزز هذا الانتصار من موقف الجانرز في الصدارة آنذاك، بينما ترك مانشستر يونايتد في وضع صعب، ومع اقتراب اللقاء الجديد، يسعى الشياطين الحمر للثأر من تلك الهزيمة واستعادة الثقة، في حين يطمح أرسنال إلى تأكيد تفوقه والاستمرار في مطاردة القمة.

إحصائيات الموسم الحالي تبرز تفوق أرسنال

حقق أرسنال الفوز في 15 مباراة من أصل 27، بينما فاز مانشستر يونايتد في 9 مباريات فقط، ونجحوا الجانرز في الحفاظ على نظافة شباكهم في 10 مباريات، بينما خرج مانشستر يونايتد بشباك نظيفة في 7 مواجهات.

وكان متوسط الأهداف المسجلة لـ أرسنال في كل مباراة يصل إلى 1.89 هدف، مقابل 1.22 هدف لمانشستر يونايتد.

واستقبل مانشستر يونايتد أهدافًا أكثر بمعدل 1.44 هدف في المباراة، في حين أن أرسنال استقبل 0.85 هدف فقط.

القيمة التسويقية للفريقين تكشف الفارق الكبير

يمتلك أرسنال يمتلك قائمة لاعبين تبلغ قيمتها السوقية 1.15 مليار يورو، مما يعكس جودة التشكيلة التي يعتمد عليها المدرب ميكيل أرتيتا، في المقابل، تصل القيمة التسويقية لمانشستر يونايتد إلى 724.05 مليون يورو.

ويعد بوكايو ساكا هو اللاعب الأعلى قيمة في أرسنال بـ 150 مليون يورو، بينما يُعد راسموس هويلوند الأغلى في مانشستر يونايتد بقيمة 60 مليون يورو.

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