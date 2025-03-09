مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025.. تتصدر هذه الكلمات محرك البحث «جوجل»، وذلك مع محاولة الكثير من المواطنين استخراج الوثائق الرسمية، التي تعتبر بمثابة أوراق ضرورية من أجل إنجاز المهام في المصالح الحكومية والخاصة.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية حول مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025.

مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025

مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025

وفيما يتعلق بمواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025، فإن مصلحة الأحوال المدنية كشفت عن تقسيم العمل خلال الشهر الفضيل حتى فترتين، لإتاحة أفضل خدمة للمواطنين في كافة المحافظات.

وشددت مصلحة الأحوال المدنية على أن بعض المكاتب يمكن أن تتباين مواعيد تشغيلها وذلك بناءً على معدل الإقبال وطبيعة العمل في كل فرع، لذلك يُنصح المواطنين بمراجعة السجل المدني الأقرب إليهم والتأكد أيضاً من المواعيد المحددة قبل الذهاب.

ومن الممكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب السجل المدني المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لإنجاز خدماتهم بسهولة خلال الفترة الصباحية أو المسائية، بناءً على أوقات العمل المعلنة.

أحدث مواعيد عمل السجل المدني خلال شهر رمضان المبارك

قد أصدرت مصلحة السجل المدني بيانًا، حيث أوضحت خلاله مواعيد عمل السجل المدني في شهر رمضان المبارك في عام 2025، ومشيرة إلى أن مواعيد العمل مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، والفترة الصباحية تبدأ من الساعة الـ9 صباحًا وتنتهي حتى الساعة الـ3 عصرًا، والفترة المسائية تكون من الساعة الـ7 مساءً حتي الساعة الـ9 مساءً، وذلك يكون في ظل حرص المصلحة على إنجاز أكبر عدد من الخدمات للمواطنين، وذلك تزامنًا مع الإقبال الشديد على استخراج الكثير من الأوراق الرسمية المتنوعة، خلال هذا الشهر الفضيل.

وقد حثت مصلحة الأحوال المدنية المواطنين على مراجعة المكاتب المتوفرة في نطاقهم الجغرافي، وأيضاً التأكد من مواعيد العمل المحددة لكل فرع، مشيرة إلى أن هناك اختلافا ملحوظاً بين بعض المكاتب في أوقات التشغيل؛ وذلك بناءً على معدل إقبال المواطنين على الفرع، وطبيعة العمل.

ومن الممكن للمواطنين التوجه إلى مكاتب السجل المدني المتواجدة في كافة أنحاء الجمهورية، لإستخراج كافة الوثائق الرسمية، مثل: شهادات الميلاد المميكنة، وبطاقة الرقم القومي أيضاً، وقسيمة الزواج أو الطلاق، والقيد العائلي، وشهادة الوفاة.

مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025

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