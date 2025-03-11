تفاصيل أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 10

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا للفنان مصطفى شعبان العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة cbc هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا.



ملخص الحلقة 10 من مسلسل حكيم باشا

وبدأت الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا التحقيق مع حكيم حيث أثبتت تقرير الفحص بأن الآثار التي كانت معه مقلدة وليست حقيقية، وقال حكيم لوكيل النيابة بأنه أخذها حتى يوزعها هدايا للسائحين ليتم الإفراج عنه في الفور.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل عند وصول حكيم إلى القصر وجد علامات الإعتداء على زوجته غزل وعندما سأل قال له بحر بأن زوجته سرقت شقيقته.

ووصفع حكيم زوجته غزل بالقلم علي وجهها، وبعد ذلك صفع سليم بالقلم لأنه إعتدى على زوجته في غيابه، واشتعلت الأجواء بين حكيم وبين ولاد عمه، حيث رفع بحر المسدس أمام وجه حكيم بعد صفعه بالقلم.

وانتهت الحلقة على تخطيط وتدبير ولاد عمه نوح على كيفية حصولهم على الأموال من حكيم بعد أن اشتعلت النيران بينهم.





موعد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا، خلال شهر رمضان 2025 على قناة cbc في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء، ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الساعة 2:30 صباحا، و9:30 صباحا، الإعادة 1:15 مساء



القنوات الناقلة لمسلسل حكيم باشا



ويعرض مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان 2025 علي عدد شاشات هم قناة الحياة، وقناة سي بي سي ، وقناة سي بي سي دراما، بالإضافة لعرضه علي المنصة الإلكترونية Watch it.





قائمة أبطال المسلسل حكيم باشا

ويشارك في مسلسل حكيم باشا، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد فهيم، سلوى خطاب، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، أحمد صيام، محمد نجاتي، منذر رياحنة، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، ومن إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إنتاج شركة سينرجي.









قصة مسلسل حكيم باشا

ومسلسل حكيم باشا تدور أحداقه حول حكيم التي يعمل في التنقيب وتجارة الآثار، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرا لذكاءه الشديد ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على كل أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداءه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.



إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له

اعرف قنوات مشاهدة مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني وموعد العرض