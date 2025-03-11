القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز في لقاء اليوم حيث انتهي لقاء الذهاب بفوز ليفربول بهدف نظيف ويسعي الريدز لحسم التأهل للدور التالي فيما يسعي باريس سان جيرمان لتحقيق الريمونتادا.

موعد قمة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

المباراة التي تجمع فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يمكنك متابعة مباراة فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان ، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تشكيل ليفربول ضد باريس سان جيرمان

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق ليفربول ضد باريس سان جيرمان الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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