تفاصيل أحداث مسلسل العتاولة2 الحلقة11.. كشف خضر ونصار ما وراء سرقة الآثار

عرضت الحلقة 11 من مسلسل العتاولة 2، حيث شهدت كشف العتاولة ما وراء سرقة الآثار، وتمكن يوسف من كسب قلب شادية، وكما خرج في موعد معها، ثم قررت شديدة أنهم سيذهبوا لخطبتها.



ويرصد لكم موقع الموحز ملخص الحلقة 11 من مسلسل العتاولة 2 الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل العتاولة 2



شهدت الحلقة 11 من مسلسل العتاولة 2، كشف العتاولة ما وراء سرقة الآثار، حيث اتفق نصار وخضر مع بني الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عبد الله، على استبدال الآثار بالدبابيب، ليتفاجأ الوزان بها، بعد ما حاول هو سرقة الآثار منهما.





وكما تنجح خطة الحاجة شديدة، حيث تمكن يوسف من كسب قلب شادية، وكما خرج في موعد معها، ثم قررت شديدة أنهم سيذهبوا لخطبتها، وجيجي تشعر بالقلق بسبب تأخر إنجابها، ولا تعلم بأن شوق وراء ذلك بسبب الأدوية التي تعطيها لها بمساعدة توحة.



وطلب طلبة من دينا العودة للعمل، وتهديدها بفيديو أنشأه لها باستخدام الذكاء الاصطناعي، انتقامًا منها على ما فعله عاطف والسبتي معه.

وكما طلب عزمي خفاجي الزواج من حنة ولكنها رفضت وقررت الذهاب، وعندما تعرض عزمي لمحاولة قتل بسلاح أبيض تعود له حتى تنقذه، ومن جانب اخر مستمر نصار في البحث عن حنه وابنته، ولكن لم يصل لمكانهما.



ويوجد معرفة قديمة بين عدولة وعزمي خفاجي، لتتفاجأ حنة بوجودها، واتضح أنها تشتري منه الأخشاب وجاءت لتطلب منه إعطائها مهلة من الوقت لتتمكن من سداد أمواله، كما طلبت حنة من عزمي التصالح مع أبناءه ولكنه رفض، وطلب منها أن تأتي هي وابنتها للعيش في غرفة بجانب منزله، ووعدها بمساعدتها في علاج ابنتها.



موعد عرض مسلسل العتاولة 2

ويعرض مسلسل العتاولة 2 خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة MBC، في تمام الساعة 7 مساء، كما سيعرض أيضًا عبر منصة شاهد بعد عرضه على التلفزيون.

قنوات عرض مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر عرض مسلسل العتاولة 2 على قناة MBC مصر بالإضافة لعرض العمل على منصة شاهد، خلال شهر رمضان 2025.





قائمة أبطال مسلسل العتاولة 2

ومسلسل العتاولة 2، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، مريم الجندي، صلاح عبدالله، مصطفى أبو سريع، ومن إ خراج المخرج أحمد خالد موسى، ومن تأليف مصطفى جمال وجاء ذلك بعدما تم استبدال المؤلف هشام هلال الذي كتب سيناريو الجزء الأول.

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