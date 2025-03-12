شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف التفاصيل

تُعَدُّ امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 محطةً حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

ولضمان التقدم لهذه الامتحانات بشكل صحيح، يجب على الطلاب الالتزام بشروط وضوابط محددة.

ويقدم لكم موقع الموجز تقريرًا شاملاً عن شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025، مع تسليط الضوء على الفئات المسموح لها بالتقدم، عدد مرات التقدم، والأوراق المطلوبة.

الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

الطلاب المنتظمون: يُسمح للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في المدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية، والذين لا تقل نسبة حضورهم عن 85%، بالتقدم للامتحانات.

طلاب المنازل: يُسمح لطلاب المنازل بالتقدم للامتحانات لمدة أربع سنوات على نظام المنازل.

عدد مرات التقدم لامتحانات الثانوية العامة

الطلاب المنتظمون: يحق لهم التقدم للامتحان مرتين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، بالإضافة إلى مرتين كطلاب منازل.

طلاب المنازل: يحق لهم التقدم للامتحان أربع مرات على نظام المنازل.

يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن للطالب الذي استنفد الفرص الأربع (الراسب في أربع سنوات متتالية) التقدم مجددًا للامتحانات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

على الطلاب تجهيز المستندات التالية عند التقدم للامتحانات:

الاستمارة الأصلية وصور منها.

أربع صور شخصية حديثة مكتوب عليها اسم الطالب.

شهادة ميلاد حديثة للطالب.

إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة منه.

إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

إيصال رسوم دخول الامتحان وصورة منه.

صورة بطاقة ولي الأمر مكتوب عليها رقم تليفونه.

يجب الطلاب بالتحقق من صحة جميع البيانات والمستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع الشروط لضمان قبول طلب التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.

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