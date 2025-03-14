موعد مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة النصر ضد الخلود ، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025.

مباراة النصر ضد الخلود

يبحث فريق النصرعن تحقيق الفوز أمام الخلود لتعزيز فرصه في المنافسة علي قمة الدوري السعودي للمحترفين التي يحتل فريق الاتحاد صدارة الترتيب فيها برصيد 58 نقطة و يأتي فريق الهلال وصيفا برصيد 54 نقطة بينما يحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 48 نقطة والخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة

النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز” متابعة أحداث مباراة النصر ضد الخلود ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

موعد مباراة النصر ضد الخلود

تنطلق مواجهة فريق النصر ضد الخلود، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة ماتش النصر ضد الخلود

يتم نقل مباراة فريق النصر ضد الخلود، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تجمعهما مساء اليوم الجمعة 14 مارس الجاري عبر شاشة قنوات SSC السعودية.

النصر ضد الخلود

تشكيل النصر ضد الخلود

يضم تشكيل النصر ضد الخلود الأسماء الأتية..

حارس المرمي: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: إيمريك لابورت، محمد آل فتيل، نواف بوشل، ماجد قشيش.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، علي الحسن، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أيمن يحيى.

جدول ترتيب الدوري السعودي

يرصد "الموجز" جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر ضد الخلود اليوم الجمعة ويأتي كالأتي..

1- الاتحاد 58 نقطة.

2- الهلال 54 نقطة.

3- القادسية 51 نقطة

4- النصر 48 نقطة.

5- الأهلي 48 نقطة

6- الشباب 40 نقطة

7- الاتفاق 35 نقطة.

8 - التعاون 34 نقطة

9 -الرياض 33 نقطة

10- الخلود 31 نقطة.

11- الخليج 30 نقطة

12- العروبة 26 نقطة.

13- ضمك 24 نقطة

14- الفيحاء 22 نقطة.

15- الفتح 19 نقاط.

16- الرائد 18 نقطة.

17- الأخدود 17 نقطة.

18- الوحدة 17 نقاط.

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