تفاصيل أحداث مسلسل 80 باكو الحلقة 14.. إصابته لولا بجلطة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي أحداث وتفاصيل مشوقة حيث إصابتها لولا بجلطة في المخ وتم نقلها إلى العناية المركزة.





ويستعرض لكم موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو الذي يعرض في رمضان 2025.



ملخص الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل 80 باكو، إصابتها لولا بجلطة في المخ، لتُنقل إلى العناية المركزة، بعدما صدر قرار بمصادرة الصالون بسبب تصرفات شقيقتها بعدم تسديد الديون، وخلال الحلقة استعادتة لولا وعيها داخل غرفة العناية المركزة.



واستطاعت بوسي استرداد أموالها من خطيبها مختار، بعدما اضطر لبيع معداته الخاصة لسداد المبلغ المسروق خلال عمليات غسيل الأموال.



وكما قررت فاتن وعبير زميلتا بوسي، البدء في مشروع جديد خاص بهما لبيع الملابس، ومستمرين في متابعة حالة لولا الصحية.





موعد عرض مسلسل 80 باكو



ويعرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ويعرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.



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