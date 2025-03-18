تفاصيل أحداث مسلسل الأميرة الحلقة 2.. زينب توافق على الزواج من أسامة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة "ضل حيطة"، بطولة ياسمين صبري، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، موافقة زينب على الزواج من أسامة بعد محاولاته المستمرة في التقارب منها.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل الأميرة، رفض زينب طلب الزواج من اسامة وقررت طرده من منزلها، ولكن بعد محاولات أسامة المستمرة للتقرب منها، بدأ التفاهم يظهر تدريجيًا بينهما، واستمر أسامة في كسب ود زينب، التي وافقت على قراءة الفاتحة فقط، ومع مرور الوقت اعترفت له بحبها لينتهي الحب بالزواج.

وحصل صادم بعدما رفض أسامة أن تستقبل زينب أسرتها في يوم الصباحية وتركهم واقفين على الباب وهو ما جعل حالة والتوتر حول مستبق العلاقة بين الزوجين.











موعد عرض مسلسل الأميرة على قناة ON



ويعرض مسلسل الأميرة من بطولة ياسمين صبري في النصف الثاني من رمضان حصريا على شاشة قناة ON في تمام الساعة 11:00 مساء والإعادة في تمام الساعة 9:30 صباحا.



القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، وقناة ON دراما، كما سبق وعرض قناة أبوظبي في النصف الأول من رمضان 2025.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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