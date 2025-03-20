التغذية المثالية لمريض الكبد في رمضان 2025.. ماذا يأكل؟

يعد الصيام أحد الأساليب الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تنقية الجسم وتنشيط وظائف الكبد، إذ يعمل على القضاء على السموم، ومع تزايد الاهتمام بفوائد الصيام الصحية في رمضان 2025، يتبين أنه يوفر العديد من المنافع للكبد ويساهم في تحسين أدائه لدى أغلب المرضى إلا أنه ينبغي توخي الحذر لدى بعض الحالات المرضية.

التغذية المثالية لمريض الكبد في رمضان

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، الحالات المرضية التي يمنع فيها صيام مرضى الكبد، وأبرز النصائح الغذائية للحفاظ على صحة الكبد في شهر رمضان 2025.

ما حالات مرض الكبد التي يمنع فيها الصيام؟

كشفت تقارير بعض الحالات التي يتعين على المريض فيها عدم الصوم حفاظا على صحته، ومنها:

مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي الحاد.

مرضى دوالي المريء.

الاستسقاء.

الغيبوبة الكبدية.

وتابعت التقارير أن هناك حالات مرضية حادة مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي الحاد من الأنواع "إيه" (A)، و"بي" (B)، و"سي" (C)، "فهؤلاء يمنع عليهم الصوم، والرخصة الشرعية هنا تمنع الصوم. أما بالنسبة للحالات المزمنة المستقرة، مثل حالات الفيروس أو الالتهاب الكبدي أو الخلل في وظائف الكبد أو المصابين بدهون على الكبد، فهؤلاء المرضى يمكنهم الصوم".

التغذية المثالية لمريض الكبد في رمضان

وأوضحت: "أما أصحاب الحالات المزمنة التي في درجات متأخرة من المرض، مثل مرضى دوالي المريء والاستسقاء والغيبوبة الكبدية ومرضى الكبد المزمن المصحوب بمرض السكري، فهؤلاء يُستحب لهم الإفطار من الناحية الطبية. ولدينا مجموعة أخرى من المرضى وهم الغالبية، مثل مرضى الخلل المناعي للكبد وأمراض الكبد الوراثية وأمراض كبدية منذ الطفولة ومصابي فيروس الكبد (ب) و(ج)، فهؤلاء يمكنهم الصوم، ولكن بعد استشارة الطبيب المعالِج أولا".

وأشارت إلى أن الصوم قد يكون مفيدا لحالات الدهون على الكبد، إذ يفيد في حرق هذه الدهون.

ماذا يفطر مريض التهاب الكبد؟

من المهم اختيار نوعية الأطعمة التي لا تضر بصحة مريض الكبد، ولعل رمضان 2025 فرصة لتنظيم مواعيد الغذاء والوجبات كالتالي:

بدء الفطور بمشروب سكري خفيف، ومن ثم يصلي المغرب، ثم يعود لتناول إفطاره.

اشتمال الوجبة على النشويات والسكريات والبروتينات.

تقليل كمية الدهون للحد الأدنى، خاصة لمرضى الدهون على الكبد.

يفضل أن تحتوي الوجبة على الفواكه لتمده بالسكريات مع شرب السوائل.

الابتعاد عن كثير من الأطعمة المقلية، ومن بينها الوجبات السريعة والمحار النيء أو غير المطبوخ.

الحرص على نظام غذائي متوازن يضم جميع المجموعات الغذائية، كالحبوب والفواكه والخضروات واللحوم والفاصوليا والحليب والزيت، وتناول الطعام الذي يحتوي على الألياف، لأنها تساعد الكبد على العمل بالمستوى الأمثل.

شرب كثير من الماء إذ يمنع الجفاف ويساعد الكبد على العمل بشكل أفضل.

التغذية المثالية لمريض الكبد في رمضان

صيام مرضى زراعة الكبد

لمرضى زراعة الكبد خصوصية، فخلال السنة الأولى بعد إتمام زراعة الكبد لا يمكنهم الصوم لأسباب طبية أما بعد مرور السنة الأولى، فعلى المريض مراجعة طبيبه قبل الصوم للتأكد من حالة الكبد المزروع.

متى ينصح مريض الكبد الصائم بالإفطار؟

وكشفت التقارير أنه إذا كانت حالة مريض الكبد مستقرة وغير متقدمة فلن يواجه متاعب في أثناء الصوم، لكن إذا ظهرت عليه هذه المتاعب فينصح بالإفطار ومراجعة الطبيب، ومنها:

الدوخة

الاصفرار

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