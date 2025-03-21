من موبايلك.. طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين بسهولة، أصبحت المعاملات ودفع الفواتير المستحقة من الأمور الميسرة جدًا في التوقيت الحالي بعدما اعتمدت أغلب المصالح إمكانية الدفع أونلاين.

من موبايلك.. طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين بسهولة، ويسأل الكثير من المواطنين عن طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين، ويستعرض الموجز في التقرير التالي الخطوات اللازمة لكي نقوم بسداد فاتورة المياه أونلاين.

طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين

من موبايلك.. طريقة دفع فاتورة المياه أونلاين بسهولة، يحتاج دفع فاتورة المياة أونلاين اتباع الخطوات التي سنذكرها بالترتيب:

- قم بتحميل تطبيق HCWW 125 من Google Play أو App Store.

- انشأ حسابًا على الموقع من خلال رقم هاتفك ورقمك القومي.

- قم بتحديد الشركة التابعة لها الخدمة.

- يوجد على الفواتير رقم سداد إلكتروني أدخل هذا الرقم في الخانة المخصصة أمامك.

- سيظهر أمامك قيمة الفاتورة حدد وسيلة الدفع المناسبة لك من بين الخيارات الموجودة.

طريقة دفع فاتورة المياه من خلال تطبيق أنستا باي

ويمكن للمواطنين الذين لديهم حسابات عبر تطبيق أنستا باي الدفع بمنتهى السهولة من خلال هذه الخطوات:

تطبيق أنستا باي وطريقة دفع فواتير المياه من خلاله

- افتح تطبيق أنستا باي عبر هاتفك ثم اختر سداد الفواتير.

- حدد خانة دفع الفواتير.

- ستجد خيارات متعددة منها دفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.

- اختر دفع فاتورة المياه ثم قم بتحديد الشركة التابع لها وفقًا لمحافظتك.

- سيطلب التطبيق منك ترك رقم السداد، ستجده في أي إيصال من ايصالات السداد القديمة التي عندك، اكتب الرقم على نحو صحيح.

- أنقر بعد ذلك على كلمة دفع وبعدها سوف يظهر أمامك قيمة الفاتورة بالإضافة إلى رسوم الدفع.

- أنقر على كلمة الدفع، ثم اترك الرقم السري الخاص بحساب الأنستا باي الخاص بك ثم أنقر على كلمة تأكيد، وبعدها سوف يظهر أمامك الفاتورة والرقم المرجعي.

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