كل ماتريد معرفته عن مبادرة الرواد الرقميون لتدريب وتأهيل الشباب

مبادرة الرواد الرقميون.. أطلقت وزارة الإتصالات مبادرة الرواد الرقميون التي تهدف لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مبادرة الرواد الرقميون

وخلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ناقش جهود الحكومة في مبادرة الرواد الرقميون وقام بتقديم العديد من التوصيات من أجل نجاحها.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن مبادرة الرواد الرقميون

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من مبادرة الرواد الرقميون، من أجل تعزيز ثقة المجتمع في المبادرة.

أهداف مبادرة الرواد الرقميون

ويستعرض موقع الموجز خلال السطور التالية أهداف مبادرة الرواد الرقميون التي تهدف إلي:

تدريب وتأهيل 5000 شاب سنويًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية.

تعزيز التحول الرقمي والصادرات الرقمية كمحور من محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

موعد التقديم في مبادرة الرواد الرقميون

تتيح وزارة الأتصالات فرصة التقديم في مبادرة الرواد الرقميون لجميع الفئات العمرية في مختلف أنحاء مصر، علي أن يكون التسجيل رقميًا عبر منصة والإعلان عنها بعد عيد الفطر.

مبادرة الرواد الرقميون

مدة التدريب في مبادرة الرواد الرقميون

وتستمر مدة التدريب في مبادرة الرواد الرقميون وفقًا لتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حسب المسار التدريبي، حيث تقدم المبادرة مسارات تدريبية متنوعة تتراوح بين 4 أشهر إلى عامين حسب التخصص.

طبيعة التدريب في مبادرة الرواد الرقميون

تشمل البرامج التدريبية مزيجًا من التدريب النظري والتطبيق العملي بالتعاون مع الشركات المحلية والدولية، كما تشمل جوانب تقنية كالمهارات الشخصية واللغوية لتعزيز فرص توظيف الشباب في السوق.

تكلفة إعداد وتجهيز مبادرة الرواد الرقميون

كلفت إعداد أماكن الإقامة والدراسة بمبادرة الرواد الرقميون حوالي 3 مليارات جنيه، فيما كلفت دورات التدريب السنوية نحو مليار جنيه.

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