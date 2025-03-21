القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة نارية تجمع فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره نوتينجهام فورست، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة قمة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

فريق مانشستر يونايتد يواجه نظيره نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين مواقعهم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة ويحتل نوتينجهام فورست المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

من المنتظرأن يضم تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيدين هيفين، ماتياس دي ليخت، فيكتور ليندلوف

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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