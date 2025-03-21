القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي، ويحتل منتخب الفراعنة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل واحد.

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، المقررة مساء اليوم والتي تجمعهما على ملعب العربي الزاولي في الدار البيضاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، عبر قناة أوسبورت 1 ، التي حصلت على حقوق البث التلفزيوني لجميع مباريات منتخب مصر في التصفيات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد إثيوبيا اليوم

من المتوقع أن يضم تشكيل منتخب مصر الأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني.

خط الوسط: سيشارك محمود حسن تريزيجيه، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح.

مصر ضد إثيوبيا

قائمة منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون

يرصد " الموجز" قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، خالد صبحي، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي فتحي، مصطفي محمد وأسامة فيصل.

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