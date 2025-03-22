الوشق المصري.. القصة الكاملة للحيوان المفترس الذي هاجم جنودًا إسرائـ ـيليين

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، تعرض عدد من الجنود الإسرائـ ـيليين لهجوم من قبل حيوان الوشق المصري، أحد أخطر الحيوانات البرية المفترسة، على الحدود بين مصر وإسرائـ ـيل، ما أسفر عن إصابات متفاوتة في صفوفهم.

تقرير عن حيوان الوشق المصري

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، تفاصيل الهجوم على الجنود الإسرائـ ـيليين من قبل حيوان الوشق المصري بالإضافة إلي ما هو الوشق المصري؟

حيوان الوشق المصري

تناولت وسائل الإعلام العبرية الواقعة باهتمام كبير، نظرًا لندرة هذا الحيوان وقوته الكبيرة رغم حجمه المتوسط، وأفادت التقارير بأن السلطات تلقت بلاغات عن تعرض جنود في منطقة جبل حريف الحدودية لعضة حيوان مفترس لم يتم التعرف عليه في البداية.

وعلى الفور، تم إرسال مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات الإسرائـ ـيلية إلى الموقع، حيث تمكن من ضبط الحيوان، ليتبين لاحقًا أنه حيوان الوشق المصري، وهو نوع نادر من السنوريات يتميز بمهارات صيد فائقة وقدرة كبيرة على التأقلم مع البيئات القاسية.

فحص حيوان الوشق المصري

تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما خضع حيوان الوشق المصري لفحص طبي قبل أن يتم إيداعه في منشأة متخصصة لدراسة حالته وسلوكه.

حيوان الوشق المصري

ما هو حيوان الوشق المصري؟

حيوان الوشق المصري “Caracal caracal” هو قط بري متوسط الحجم ينتمي إلى عائلة السنوريات، ويشتهر بسرعته العالية التي تصل إلى 80 كم/ساعة، بالإضافة إلى قدرته على القفز لمسافات طويلة تصل إلى 3 أمتار، مما يجعله من أبرع الصيادين في البرية، حيث يأتي طول حيوان الوشق المصري: بين 60 و130 سم، ووزنه: بين 11 و18 كجم، كما أنه يتميز بالقفز السريع، قدرة على اصطياد الطيور أثناء الطيران، افتراس القوارض والأرانب والغزلان الصغيرة

حيوان الوشق المصري

هل حيوان الوشق المصري يشكل خطرًا على البشر؟

رغم قوته في الصيد، لا يعرف عن حيوان الوشق المصري مهاجمة البشر عادة، لكنه قد يظهر سلوك عدواني إذا شعر بالخطر، كما حدث مع الجنود الإسرائـ ـيليين، ربما بسبب اقترابهم منه أو تواجده في بيئة غير مألوفة.

أين يعيش حيوان الوشق المصري؟

ينتشر حيوان الوشق المصري في الصحاري والمناطق الصخرية والجافة في إفريقيا والشرق الأوسط، ويتميز بقدرته على التكيف مع البيئات القاسية، حيث يمكنه العيش لفترات طويلة دون ماء من خلال استخلاص السوائل من فرائسه.

حيوان الوشق المصري

حيوان الوشق المصري يثير الجدل في إسرائـ ـيل

أثار الحادث مخاوف إسرائـ ـيلية بشأن تسلل الحيوانات البرية عبر الحدود، خاصة بعد تحذيرات سابقة من تأثير بعض الأنواع المصرية، مثل الأبراص والسحالي المصرية، على النظام البيئي الإسرائـ ـيلي.

حيوان الوشق المصري

وتظل هذه الواقعة واحدة من أغرب الحوادث التي شهدتها المنطقة، حيث لا يعرف عن حيوان الوشق المصري مهاجمة البشر بشكل مباشر، مما يطرح تساؤلات حول الظروف التي أدت إلى هذا الهجوم النادر.

اقرأ أيضًا

إسرائيل تخطر ترامب بأنه لايمكن السكوت على إمتلاك إيران للقنبلة النووية

إسرائيل تعلن عن إغتيال أسامة طبش رئيس الإستخبارات العسكرية التابعة لحركة حماس